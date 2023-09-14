"Все равно видно, что по интенсивности все у нас побыстрее, чем в чемпионате. Хотя в матче с Ираном интенсивность была еще более высокая. В Катаре она была пониже, но все равно выше, чем в РПЛ. Наверное, поэтому немножко тяжеловато нам было", — сказал Глебов.
23-летний Глебов впервые сыграл за сборную России в ноябре 2021 года, когда вышел на 23 минуты отборочного матча к чемпионату мира с Кипром (6:0). Затем полузащитник появился на 10 минут в матче с Хорватией (0:1), а все остальные матчи спортсмена в национальной команде были товарищескими из-за введенного бана со стороны ФИФА и УЕФА.
Источник: "Известия".
Глебов: в матче с Катаром была не такая интенсивность, как с Ираном, но выше, чем в РПЛ
Полузащитник сборной России Данил Глебов после товарищеского матча с Катаром (1:1) отметил, что интенсивность игры была выше, чем в РПЛ.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»