– Я бы тоже рекомендовал Валерию Карпину возглавить миланский "Интер". Но, к сожалению, квалификация наших футболистов недостаточна, чтобы играть в Европе. Наши футболисты очень переоценены. В России они получают очень большие деньги, поэтому никто их брать не будет. В целом Карпин говорит здравые вещи: нужно играть там, где лучше. Поэтому кто сейчас будет говорить про суть патриотизма, могут по традиции идти в сад.
Тут иные причины игры наших футболистов в РПЛ – их просто не возьмут в Европу. Можно любить родину, играя за "Вашингтон Кэпиталз", ничего страшного в этом нет, – цитирует Губерниева Sport24.
Напомним, после ничьей в товарищеском матче с командой Катара (1:1) главный тренер национальной сборной Валерий Карпин рекомендовал футболистам уезжать из клубов РПЛ в иностранные лиги. По мнению наставника "Ростова", уровень интенсивности в чемпионате России недостаточно высок и значительно уступает европейским национальным первенствам. В качестве примера Карпин привел хавбека "Монако" Александра Головина, который в 2018 году перебрался в "Монако" и с тех пор выступает за монегасков во французской Лиге 1. 54-летний специалист отметил игру Головина на фоне остальных футболистов национальной сборной.
Губерниев: я бы тоже рекомендовал Валерию Карпину возглавить миланский "Интер"
Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление главного тренера сборной РоссииВалерия Карпина, который рекомендовал футболистам уезжать из РПЛ в иностранные чемпионаты.
Фото: "Матч ТВ"