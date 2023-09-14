– Полагаю, что Сергей Богданович определенно владеет всей информацией, если так говорит. Его слова обнадеживают. ФИФА и УЕФА потребуется толчок от федераций, чтобы допустить Россию. Однако я сильно сомневаюсь, что они станут первыми, кто громко заявит, что спорт вне политики, – цитирует Радимова RT.
Ранее Сергей Семак в комментарии Telegram-каналу "СБГ мысли вслух" заявил, что в УЕФА ждут возвращения России и готовы вернуть отечественные клубы и команды, когда для этого наступят обстоятельства. 47-летний специалист также подчеркнул, что решение об отстранении на 100% политизировано, а также отметил, что спорт должен быть объединяющим звеном и оставаться вне политики.
Напомним, "Зенит" — последняя российская команда, сыгравшая в официальном матче на международном турнире. 24 февраля 2022 года команда из Санкт-Петербурга провела ответный матч с "Бетисом" в 1/16 финала Лиги Европы и вылетела из турнира. "Спартак", попавший напрямую в 1/8 финала, был отстранен от участия в турнире. "РБ Лейпциг" прошел в 1/4 финала без борьбы.
В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили россиян от участия в официальных международных турнирах.
Радимов: слова Семака обнадеживают. Но сильно сомневаюсь, что ФИФА и УЕФА первыми громко заявят, что спорт вне политики
Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов отреагировал на слова главного тренера "сине-бело-голубых" Сергея Семака по поводу возможного возвращения отечественных команд и клубов на международную арену.
Фото: ФК "Зенит"