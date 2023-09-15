– В последнем матче против "Зенита" результат был не лучшим (1:3), но видно, что соперник изменил подход. Мы увидели больше осторожности с их стороны, значит, что-то поменялось. Они играли не так храбро, как до этого. Очевидно, наша работа повлияла. Да, результат отрицательный, но сделан шаг вперед, – цитирует Абаскаля Sports.ru.
Гильермо Абаскаль был утвержден в должности главного тренера "Спартака" прошлым летом. По итогам сезона-2022/23 команда под руководством 34-летнего испанского специалиста завоевала бронзовые награды чемпионата России и вылетела в нижней сетке Пути регионов Кубка страны от тольяттинского "Акрона".
Нынешний сезон "красно-белые" начали с 5-матчевой серии побед, однако затем последовала череда неудач. В последних 4 играх РПЛ "Спартак" набрал всего 1 очко и опустился на 9-ю строчку в таблице Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего "Краснодара" насчитывает 7 очков.
Абаскаль: в последнем матче против "Спартака" "Зенит" играл не так храбро, как до этого
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль вспомнил домашнее поражение от "Зенита" (1:3) в матче 5-го тура РПЛ, который состоялся 20 августа 2023 года.
Фото: ФК "Спартак"