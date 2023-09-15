14 сентября дисциплинарный орган Российского футбольного союза оштрафовал Леонида Слуцкого на 100 тысяч рублей и отстранил от футбольной деятельностью сроком на 1 год условно. Поводом для санкций послужило высказывание 52-летнего уроженца Волгограда в адрес корреспондента, которого он назвал "19-летним дебилом" в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".
– Слуцкий уже давно эпатирует публику и находится на своей волне. Вероятно, сыграл роль своего рода накопительный эффект. Было очень много поводов для недовольств. Смотреть и слушать его шоу с Дзюбой – мало удовольствия, хотя не исключаю, кому-то это нравится. Считаю, в какой-то степени тренер стал заложником своего амплуа. Все же он находится в определенных условиях, когда необходимо постоянно подливать масла в огонь. Вот он и подлил. Ничего страшного в отстранении Леонида Викторовича не вижу, даже если бы оно было реальным, поскольку едва ли в ближайший год он будет трудиться по профессии, – цитирует Билялетдинова RT.
Официальный сайт РФС сообщил, что комитет по этике оштрафовал члена комитета сборных команд РФС Леонида Слуцкого на 100 тысяч рублей и вынес ему запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на один год условно. Это наказание Слуцкий получил за некорректные публичные высказывания в YouTube-шоу в адрес журналиста, у которого возникла словесная пикировка с нападающим "Локомотива" Артемом Дзюбой.
Ранее Дзюба подвергся штрафу в размере 50 тысяч рублей и условной дисквалификации на 2 матча РПЛ за угрозы в адрес того же корреспондента. После окончания встречи РПЛ, которая состоялась 12 августа, 35-летний форвард "железнодорожников" на парковке стадиона пригрозил журналисту засунуть телефон "в одно место" в ответ на вопрос про индивидуальную результативность, который футболист счет провокационным.
Билялетдинов: Слуцкий стал заложником своего амплуа. Едва ли в ближайший год он будет трудиться по профессии
Бывший полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов отреагировал на наказание, которое вынес комитет по этике РФС в отношении экс-главного тренера "Рубина" и "Витесса" Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"