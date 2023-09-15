Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
1 - 0 1 0
Нижний Новгород2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
22:00
АлавесНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
21:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
22:00
НиццаНе начат

Брейдо: у медицинского штаба ЦСКА возникли вопросы по итогам медкомиссии Велингтона

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо дал комментарий о причинах срыва трансфера защитника "Сан-Паулу" Велингтона.
Фото: Getty Images
- Действительно, усиление позиции левого латераля футболистом "Сан-Паулу" Велингтоном было приоритетной задачей клуба на финише трансферного окна. Однако в связи с полученными не совсем полными данными по итогам удаленной медкомиссии в Сан-Паулу у медицинского штаба клуба возникли определенные вопросы. И в рамках установленного алгоритма принятия решений по трансферам и в связи с сопутствующими рисками, в клубе было принято очень сложное, но единогласное решение в сложившейся ситуации: не закрывать сделку, - передает слова Брейдо "Чемпионат".

Ранее стало известно, что московский ЦСКА в заключительный день летнего трансферного окна 14 сентября пытался оформить переход 22-летнего левого защитника бразильского "Сан-Паулу" Велингтона, однако сделка не состоялась - по информации СМИ, красно-синих не устроили результаты медицинского осмотра футболиста.

В текущем сезоне Велингтон провел за свой клуб 19 матчей во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами. Аналитический портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильского защитника в 3 миллиона евро.


ЦСКА Сан-Паулу Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится