- Действительно, усиление позиции левого латераля футболистом "Сан-Паулу" Велингтоном было приоритетной задачей клуба на финише трансферного окна. Однако в связи с полученными не совсем полными данными по итогам удаленной медкомиссии в Сан-Паулу у медицинского штаба клуба возникли определенные вопросы. И в рамках установленного алгоритма принятия решений по трансферам и в связи с сопутствующими рисками, в клубе было принято очень сложное, но единогласное решение в сложившейся ситуации: не закрывать сделку, - передает слова Брейдо "Чемпионат".
Ранее стало известно, что московский ЦСКА в заключительный день летнего трансферного окна 14 сентября пытался оформить переход 22-летнего левого защитника бразильского "Сан-Паулу" Велингтона, однако сделка не состоялась - по информации СМИ, красно-синих не устроили результаты медицинского осмотра футболиста.
В текущем сезоне Велингтон провел за свой клуб 19 матчей во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами. Аналитический портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильского защитника в 3 миллиона евро.
Брейдо: у медицинского штаба ЦСКА возникли вопросы по итогам медкомиссии Велингтона
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо дал комментарий о причинах срыва трансфера защитника "Сан-Паулу" Велингтона.
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