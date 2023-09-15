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Смолов: не хочется искать оправданий, "Динамо" само виновато во всем

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Форвард "Динамо" Федор Смолов прокомментировал итоги матча 8-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:1).
Фото: ФК "Динамо"
"Нам нужно отдать должное "Пари НН", потому что они переломили ход игры. В первом тайме игра проходила с нашим преимуществом, было много моментов, нужно было забивать больше. Не хочется искать оправданий, мы сами виноваты во всем", - цитирует Смолова "Матч ТВ".

Сегодня, 15 сентября, матчем "Динамо" - "Пари НН" стартовал восьмой тур российской Премьер-лиги. Встреча проходила на "ВТБ Арене" в Москве и завершилась со счетом 1:1. Нападающий "бело-голубых" Федор Смолов вывел хозяев вперед в самом дебюте игры, на 8-й минуте, реализовав пенальти. Нижегородцы ушли от поражения на 88-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Николоза Кутателадзе. Отметим, Смолов был признан лучшим игроком встречи.



Смолов Динамо Нижний Новгород
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