"Он из своего города Порто-Алегри выезжал в Марокко сыграть за сборную, а оказался в Москве. Достаточно неожиданно для самого себя. Не то чтобы совсем неожиданно — он приехал, собственно, к нам с сумкой сборной Бразилии", — сказал Гафин.
23-летний Бителло является является воспитанником клуба "Каскавель", но с 2018 года находился в структуре "Гремио", за первую команду которого в 92 матчах забил 17 голов и отдал восемь результативных передач.
Спортсмен уже успел дебютировать за "Динамо", проведя 30 минут на поле в матче с "Пари НН" (1:1).
Источник: Sport24.
Гафин — о Бителло: он выезжал в Марокко, а оказался в Москве
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал переход в команду полузащитника Бителло.
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ