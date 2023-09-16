Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
14:00
Крылья СоветовНе начат
Ахмат
16:30
КраснодарНе начат
Спартак
19:00
СочиНе начат
Балтика
21:15
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
КАМАЗ
17:00
НефтехимикНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
14:30
ЛиверпульНе начат
Фулхэм
17:00
Лутон ТаунНе начат
Тоттенхэм
17:00
ШеффилдНе начат
Астон Вилла
17:00
Кристал ПэласНе начат
Вест Хэм
17:00
Манчестер СитиНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
Брайтон энд ХоувНе начат
Ньюкасл
19:30
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетик
15:00
КадисНе начат
Валенсия
17:15
АтлетикоНе начат
Сельта
19:30
МальоркаНе начат
Барселона
22:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
16:00
ЛациоНе начат
Интер
19:00
МиланНе начат
Дженоа
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
16:30
АугсбургНе начат
Кёльн
16:30
ХоффенхаймНе начат
Фрайбург
16:30
Боруссия ДНе начат
Майнц
16:30
ШтутгартНе начат
Вольфсбург
16:30
УнионНе начат
Бохум
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
18:00
ЛилльНе начат
Ланс
22:00
МетцНе начат

Гафин — о Бителло: он выезжал в Марокко, а оказался в Москве

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал переход в команду полузащитника Бителло.
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ
"Он из своего города Порто-Алегри выезжал в Марокко сыграть за сборную, а оказался в Москве. Достаточно неожиданно для самого себя. Не то чтобы совсем неожиданно — он приехал, собственно, к нам с сумкой сборной Бразилии", — сказал Гафин.

23-летний Бителло является является воспитанником клуба "Каскавель", но с 2018 года находился в структуре "Гремио", за первую команду которого в 92 матчах забил 17 голов и отдал восемь результативных передач.

Спортсмен уже успел дебютировать за "Динамо", проведя 30 минут на поле в матче с "Пари НН" (1:1).

Источник: Sport24.


Гафин Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится