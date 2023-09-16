"Промес показывает не лучший футбол в последних матчах? Когда у команды не все хорошо, то и у лидера спад. Он же не может сам тащить каждую игру. Это всего лишь человеческий фактор. Ничего страшного", — сказал Шишкин.
31-летний Промес в девяти матчах нынешнего сезона записал на свой счёт три гола и четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.
Следующий матч "Спартак" проведёт сегодня, 16 сентября. Соперником команды по 8 туру РПЛ Гильермо Абаскаля станет "Сочи".
Источник: "Спорт день за днём".
Шишкин — о форме Промеса: когда у команды не все хорошо, то и у лидера спад. Он не может тащить каждую игру
Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин высказался о нападающем команды Квинси Промесе.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"