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Шишкин — о форме Промеса: когда у команды не все хорошо, то и у лидера спад. Он не может тащить каждую игру

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Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин высказался о нападающем команды Квинси Промесе.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Промес показывает не лучший футбол в последних матчах? Когда у команды не все хорошо, то и у лидера спад. Он же не может сам тащить каждую игру. Это всего лишь человеческий фактор. Ничего страшного", — сказал Шишкин.

31-летний Промес в девяти матчах нынешнего сезона записал на свой счёт три гола и четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.

Следующий матч "Спартак" проведёт сегодня, 16 сентября. Соперником команды по 8 туру РПЛ Гильермо Абаскаля станет "Сочи".

Источник: "Спорт день за днём".


Промес Спартак Шишкин
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