"Когда узнали (об операции), немного напряглись. Но потом нас успокоили, сказали, что все хорошо прошло. Мы тренировались в Нижнем Новгороде без него, тренер ждал нас в Москве. Ближе к игре узнали, что он будет на матче", — сказал Трошечкин.
27-летний Трошечкин выступает за нижегородскую команду с лета 2023 года. В 10 матчах нынешнего сезона спортсмен провёл на поле 672 минуты, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.
Отметим, что Юран, несмотря на рекомендации врачей, находился на бровке во время матча с "Динамо" (1:1).
Источник: "Матч ТВ".
Трошечкин: когда узнали об операции Юрана, немного напряглись. Потом игроков "Пари НН" успокоили
Полузащитник "Пари НН" Александр Трошечкин рассказал, как в команде отреагировали на новость, что главный тренер Сергей Юран перенёс операцию.
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ