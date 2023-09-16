"Не забывайте, что в тот период на Дениса все навалилось. Был бракоразводный процесс, где все начинало всплывать, а в истории с Каррерой болельщики "Спартака" приняли сторону итальянца. Конечно, все эти темы обсуждались в СМИ, было давление", — сказал Ещенко.
Отметим, что Глушаков, который несколько лет был капитаном "Спартака", расторг контракт с командой летом 2019 года. В 2018 году он попал в скандал с главным тренером команды Массимо Кареррой: Глушаков и Ещенко лайкнули пост актёра Назарова со стихом, содержащим критику итальянского специалиста. Глушакова и Ещенко перевели во вторую команду, в которой они пробыли до увольнения Карреры в октябре 2018 года.
Источник: РГ.
Ещенко — о Глушакове в 2018-м: все навалилось. Развод, а в истории с Каррерой фанаты встали на сторону тренера
Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко вспомнил, как на полузащитника команды Дениса Глушакова навалилась история с Массимо Каррерой осенью 2018 года.
Фото: Алексей Иванов/СЭ