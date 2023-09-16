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Ещенко: не понимаю, зачем был нужен Рианчо. У Карреры был штаб, который хорошо себя проявил в "Спартаке"

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Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко признался, что не понимает, зачем бывший наставник команды Массимо Каррера подписал в свой штаб Рауля Рианчо.
Фото: ФК "Спартак"
"Зачем он нужен был — не понимаю. У Карреры ведь был штаб, который хорошо себя проявил. Вот ради чего он позвал Рианчо? В головах у футболистов началось: "Это что такое? Зачем?", — сказал Ещенко.

63-летний Рианчо работал в московском клубе на должности помощника главного тренера с июля по октябрь 2018 года. Затем специалист шесть матчей исполнял обязанности главного тренера "Спартака" до прихода Олега Кононова.

Источник: РГ.


Рианчо Каррера Ещенко Спартак
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