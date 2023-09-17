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Мелкадзе: на результат матча со "Спартаком" повлияло, что "Сочи" остался в меньшинстве

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Форвард "Сочи" Георгий Мелкадзе подвёл итоги матча 8-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"
Поединок закончился победой москвичей со счётом 1:0. Решающий мяч уже в компенсированное время забил Срджан Бабич.

"На результат в матче со "Спартаком" в первую очередь повлияло то, что мы остались вдесятером. Этого одного человека нам и не хватило в штрафной, когда бил Бабич", - цитирует Мелкадзе "Чемпионат".

Напомним, что встречу "Сочи" доигрывал в меньшинстве. Тренерский штаб южан использовал все замены, а в концовке травму получил защитник Ваня Дркушич. Заменить его в итоге не удалось.


Мелкадзе Сочи Спартак
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