Поединок закончился победой москвичей со счётом 1:0. Решающий мяч уже в компенсированное время забил Срджан Бабич.
"На результат в матче со "Спартаком" в первую очередь повлияло то, что мы остались вдесятером. Этого одного человека нам и не хватило в штрафной, когда бил Бабич", - цитирует Мелкадзе "Чемпионат".
Напомним, что встречу "Сочи" доигрывал в меньшинстве. Тренерский штаб южан использовал все замены, а в концовке травму получил защитник Ваня Дркушич. Заменить его в итоге не удалось.
Мелкадзе: на результат матча со "Спартаком" повлияло, что "Сочи" остался в меньшинстве
Форвард "Сочи" Георгий Мелкадзе подвёл итоги матча 8-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"