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Тихонов: "Рубин" – это легкий соперник для "Зенита". Жду сухой победы петербуржцев

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Экс-футболист московского "Спартака" Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче 8-го тура РПЛ между казанским "Рубином" и петербургским "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"
– Легкий соперник для "Зенита", который вряд ли упустит возможность набрать три очка и стать еще ближе к привычному первому месту. "Рубин" играет очень слабо, в последних матчах казанцы кому только не проигрывали. Жду сухой победы "Зенита" со счетом 3:0 или 4:0, – передает слова Тихонова Metaratings.

Сегодня, 17 сентября 2023 года, казанский "Рубин" на своем поле сыграет против петербургского "Зенита". Данная встреча станет частью восьмого тура чемпионата России по футболу. Она начнется в 16:30 по московскому времени.

Напомним, за семь туров Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" сумел записать в свой актив 14 набранных баллов. В настоящее время сине-бело-голубые занимают промежуточное четвертое место в турнирной таблице. Казанский "Рубин" заработавший шесть очков, идет 13-м.


Тихонов Зенит Рубин
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