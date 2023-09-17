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Кечинов: пока рано говорить, что "Зенит" снова станет чемпионом

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Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал Rusfootball.info разгромную победу "Зенита" в выездном матче 6-го тура РПЛ над казанским "Рубином" (3:0).
Фото: "Чемпионат"
– "Зенит" победил на классе. При этом нельзя сказать, что "Рубин" не сопротивлялся или играл совсем плохо. Нет, казанцы старались, бились. На итоговом результате сказалось мастерство футболистов "Зенита". Петербуржцы забили отличные мячи за счет быстрых атак.

– Согласны с тем, что "Зенит" снова станет чемпионом?

– Полагаю, пока рано об этом говорить. Мы видим, что многие команды играют не совсем стабильно. То же самое относится и к "Зениту", который провалил старт чемпионата. Сейчас команда Сергея Семака потихоньку набирает ход. Но все равно не факт, что "сине-бело-голубые" дальше не допустят осечек и не потеряют очков. Если такая непредсказуемость сохранится на протяжении всего сезона, то болельщикам будет интереснее наблюдать за РПЛ. По крайней мере, чемпион за десять туров до окончания турнира не определится.

Я не говорю, что РПЛ прогрессирует. Но есть достаточно большая группа команд, которые находятся неподалеку друг от друга в таблице и имеют шансы к концу первого круга оказаться в тройке. "Зенит" поднялся на второе место после победы в Казани. Поблизости "Спартак", "Динамо", ЦСКА и другие клубы. Большая обойма участников претендует на место в топ-3 перед зимней паузой. Болельщикам такая борьба интересна.

Алина Гущина, Rusfootball.info


Зенит Рубин Кечинов
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