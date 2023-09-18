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Орлов: Изидор сильнее Кассьерры и Сергеева

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем "Зенита" Вильсоне Изидоре.
Фото: ФК "Зенит"
"Он начал доказывать свою состоятельность в первой же встрече, забив гол. Считаю, он сильнее и Кассьерры, и Сергеева. Его козыри — скорость, дриблинг, легкость! Быстро влился в игру, что говорит о хорошей атмосфере внутри коллектива", — сказал Орлов.

Орлов отметил, что главный тренер действующего чемпиона России Сергей Семак рисковал, когда выпускал французского форварда с первых минут, ведь Изидор лишь недавно присоединился к новому коллективу. Однако Орлов уверен, что ход сработал также во многом благодаря тому, что нападающий физически хорошо подготовлен.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Изидор Орлов Зенит Кассьерра Сергеев
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