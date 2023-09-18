Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
16:00
РодинаНе начат
Динамо Мх
18:30
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем
21:45
БернлиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гранада
22:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
19:30
ТориноНе начат
Верона
21:45
БолоньяНе начат

Грицаенко: "Зенит" забил все, что было у них. Супер-неординарных передач у соперника не было

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Рубина" Алексей Грицаенко высказался после поражения от "Зенита" (0:3) в 8-м туре РПЛ.
Фото: Dzhalil Gubaidullin/FC Rubin
"Пропустили простые голы? Супер-неординарных передач от "Зенита" не было, чтоб поставить в тупик нас... Получили три, но "Зенит" забил все, что было у них", — сказал Грицаенко.

Казанская команда, вернувшаяся в элитный дивизион страны после годичного пребывания в Первой лиге, занимает в турнирной таблице чемпионата России 14-е место, набрав шесть очков в восьми встречах. Руководит коллективом Рашид Рахимов.

Источник: Sport24.


Грицаенко Рубин Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится