"Пропустили простые голы? Супер-неординарных передач от "Зенита" не было, чтоб поставить в тупик нас... Получили три, но "Зенит" забил все, что было у них", — сказал Грицаенко.
Казанская команда, вернувшаяся в элитный дивизион страны после годичного пребывания в Первой лиге, занимает в турнирной таблице чемпионата России 14-е место, набрав шесть очков в восьми встречах. Руководит коллективом Рашид Рахимов.
Источник: Sport24.
Грицаенко: "Зенит" забил все, что было у них. Супер-неординарных передач у соперника не было
Защитник "Рубина" Алексей Грицаенко высказался после поражения от "Зенита" (0:3) в 8-м туре РПЛ.
Фото: Dzhalil Gubaidullin/FC Rubin