Функционер заявил, что российские клубы и сборные вернутся на международную арену только после окончания конфликта на Украине.
"Обойтись без участия России в мировой футбольной жизни просто нельзя. Истинные спортивные результаты рождаются только в конкуренции с другими", — сказал Газзаев.
Отметим, что национальная команда точно пропустит предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт в следующем году в Германии, а также первенство мира 2026 года. Оно состоится в Канаде, Мексике и США.
Источник: RT.
Газзаев — о словах президента УЕФА: обойтись без участия России в мировой футбольной жизни просто нельзя
Прославленный российский тренер Валерий Газзаев отреагировал на слова президента УЕФА Александра Чеферина.
Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов