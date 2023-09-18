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Газзаев — о словах президента УЕФА: обойтись без участия России в мировой футбольной жизни просто нельзя

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Прославленный российский тренер Валерий Газзаев отреагировал на слова президента УЕФА Александра Чеферина.
Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов
Функционер заявил, что российские клубы и сборные вернутся на международную арену только после окончания конфликта на Украине.

"Обойтись без участия России в мировой футбольной жизни просто нельзя. Истинные спортивные результаты рождаются только в конкуренции с другими", — сказал Газзаев.

Отметим, что национальная команда точно пропустит предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт в следующем году в Германии, а также первенство мира 2026 года. Оно состоится в Канаде, Мексике и США.

Источник: RT.


Сборная России УЕФА ФИФА Газзаев Чеферин
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