– По таблице понятно, что "Краснодар" – явный соперник для "Зенита". Они показывают хороший футбол, мало пропускают. Тут вопрос дистанции. Если брать прошлый год, когда мы стали чемпионами, сначала "Динамо" было высоко, потом "Спартак", а на дистанции мы выглядели сильнее. Сейчас таблица очень плотная, все может поменяться за два-три тура, – цитирует Сутормина РИА Новости.
В минувшем туре чемпионата России "Краснодар" 16 сентября в гостях сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). На следующий день "Зенит" одержал разгромную победу в Казани над "Рубином" со счетом 3:0 и сократил отставание от "быков" в таблице до минимума. По итогам 8-ми сыгранных туров РПЛ "Краснодар" набрал 17 очков и опережает на 1 очко идущий вторым "Зенит". В ближайшем туре команда Сергея Семака на своем поле примет московский "Локомотив", а "быки" дома встретятся с екатеринбургским "Уралом".
Сутормин: по таблице понятно, что "Краснодар" – явный соперник для "Зенита"
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин назвал "Краснодар" основным конкурентом "сине-бело-голубых" в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"