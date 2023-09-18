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"РБ Спорт": на матче "Пари НН" – "Спартак" ожидается около 25 тыс зрителей

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Стало известно, сколько зрителей посетят матч группового этапа пути РПЛ Кубка России между нижегородским "Пари НН" и московским "Спартаком".
Фото: ФК "Пари НН"
19 сентября в Нижнем Новгороде состоится очередной матч группового этапа пути РПЛ Кубка России. В рамках него местный "Пари НН" сыграет против московского "Спартака". Начало поединка запланировано на 17:15 по столичному времени. Ожидается, что его посетят около 25 тысяч зрителей. При этом стадион "Нижний Новгород" вмещает в общей сложности 45 тысяч болельщиков.

Напомним, ранее эти клубы встречались в первом круге группового этапа пути РПЛ Кубка России в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". "Спартак" одержал победу над "Пари НН" со счетом 5:4.

Источник: "РБ Спорт"


Кубок России Спартак Нижний Новгород
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