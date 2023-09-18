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Орлов: Дзюба невольно становится тормозом "Локомотива"

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Популярный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о влиянии нападающего Артема Дзюбы на игру московского "Локомотива".
Фото: РИА Новости
Дзюба был очень хорош в прошлом сезоне, он спас их от вылета. Но чтобы стабильно давать результат, для этого надо очень много тренироваться. И Артем невольно становится тормозом, у них нет скоростной игры.

35-летний Дзюба в нынешнем сезоне принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги. Артем сумел записать в свой актив два забитых мяча и две результативные передачи. Его действующий трудовой договор с московским "Локомотивом" истекает летом 2024 года.

"Железнодорожники" после восьми туров чемпионата России по футболу набрали 12 баллов. В настоящее время столичный "Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице.

Источник: "РБ Спорт"


Зенит Локомотив Дзюба
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