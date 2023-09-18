– Дзюба был очень хорош в прошлом сезоне, он спас их от вылета. Но чтобы стабильно давать результат, для этого надо очень много тренироваться. И Артем невольно становится тормозом, у них нет скоростной игры.
35-летний Дзюба в нынешнем сезоне принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги. Артем сумел записать в свой актив два забитых мяча и две результативные передачи. Его действующий трудовой договор с московским "Локомотивом" истекает летом 2024 года.
"Железнодорожники" после восьми туров чемпионата России по футболу набрали 12 баллов. В настоящее время столичный "Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице.
Источник: "РБ Спорт"
Орлов: Дзюба невольно становится тормозом "Локомотива"
Популярный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о влиянии нападающего Артема Дзюбы на игру московского "Локомотива".
Фото: РИА Новости