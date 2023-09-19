"Ясно, что это именно недопонимание. Это недоработка обоих тренерских штабов. На мой взгляд, здесь нет одной виноватой стороны", — сказал Балахнин.
Ранее главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль сообщил, что у полузащитника Руслана Литвинова была травма ещё до вызова в национальную команду, однако он отыграл полный матч. Карпин заявил, что ни о чём такой не сообщалось и намекнул, что врачи клубов и сборной постоянно находятся в контакте.
Источник: vprognoze.ru.
Балахнин — о конфликте Абаскаля и Карпина: недопонимание. Это недоработка обоих тренерских штабов
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин высказался на тему недопонимания между Гильермо Абаскалем и Валерием Карпиным по вопросу здоровья полузащитника Руслана Литвинова.
Фото: ФК "Спартак"