"Уровень футбола в России хороший. Каждая команда хочет отнять очки у "Спартака", — сказал Бабич.
Спортсмен, перешедший в московскую команду летом 2023 года из "Альмерии", отметил, что его новому клубу нередко бывает трудно открыть счёт в матче. 27-летний Бабич в трёх матчах за "Спартак" забил два гола. Его соглашение с командой рассчитано до лета 2026 года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Бабич: уровень футбола в России хороший. Каждая команда хочет отнять очки у "Спартака"
Защитник "Спартака" Срджан Бабич высказался на тему уровня футбола в России.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ