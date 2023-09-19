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Бабич: уровень футбола в России хороший. Каждая команда хочет отнять очки у "Спартака"

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Защитник "Спартака" Срджан Бабич высказался на тему уровня футбола в России.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Уровень футбола в России хороший. Каждая команда хочет отнять очки у "Спартака", — сказал Бабич.

Спортсмен, перешедший в московскую команду летом 2023 года из "Альмерии", отметил, что его новому клубу нередко бывает трудно открыть счёт в матче. 27-летний Бабич в трёх матчах за "Спартак" забил два гола. Его соглашение с командой рассчитано до лета 2026 года.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Бабич Спартак
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