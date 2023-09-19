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Мелкадзе: видел ли поле хуже, чем в Сочи? У "Факела" в прошлом сезоне, там прям беда

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Полузащитник "Сочи" Георгий Мелкадзе считает, что в прошлом сезоне у воронежского "Факела" было отвратительное поле.
Фото: "Чемпионат"
"Поле в Сочи не готово. Видел ли поля хуже? Да. На выезде в Воронеже в прошлом сезоне, например. Там прям беда", — сказал Мелкадзе.

26-летний Мелкадзе в нынешнем сезоне провёл на поле 133 минуты в трёх матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его соглашение с сочинской командой рассчитано до конца сезона. Спортсмен является воспитанником "Спартака" и "Динамо".

Источник: "Спорт-Экспресс".


Мелкадзе Сочи Факел
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