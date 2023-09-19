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Личка – о поражении от "Краснодара": я доволен игрой "Динамо"

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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал поражение своей команды от московского "Динамо" (1:1, 2:4 по пен) в матче Кубка России.
Фото: РИА Новости
– Сама команда определяла, кто будет бить пенальти. Я спросил, кто пойдет на пенальти. Вышли 5–6 человек. Сказал бы, что игроки решили сами. Мы играли хорошо, бегали и закрывали зоны между линиями, потому что они это хорошо используют. Я доволен игрой. Хотя мы и проиграли по пенальти, как и в Нижнем Новгороде.

Сегодня московское "Динамо" в рамках группового этапа пути РПЛ Кубка России сыграло в гостях против "Краснодара". Командам не удалось определить победителя по итогам основного времени (1:1), в связи с чем пришлось пробивать 11-метровые удары. По пенальти сильнее оказались хозяева поля (4:2).

Напомним, в августе московское "Динамо" также в рамках Кубка России встречалось с "Краснодаром". Тогда подопечные Марцела Лички на своем поле переиграли "быков" – 4:3.

Источник: "Матч ТВ"


Личка Кубок России Динамо Краснодар
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