Как утверждает источник, игра с высокой долей вероятности состоится в Северной столице 12 октября 2023 года. Ранее Telegram-канал "Мутко против" называл в качестве альтернативных домашних арен для игры Россия - Камерун стадионы в Нижнем Новгороде и Волгограде.
Накануне журналист Иван Карпов проинформировал о достигнутой договоренности между РФС и Федерацией футбола Камеруна о проведении товарищеской игры между национальными командами России и Камеруна во время октябрьского международного окна. Предполагаемой датой встречи называется 12 октября.
Сегодня генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено рассказал о переговорах с Российским футбольным союзом по поводу проведения контрольного матча между сборными Кении и России ориентировочно 16 октября 2023 года. Однако пока окончательного решения не принято.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Санкт-Петербург – фаворит на проведение матча между сборными России и Камеруна
Приоритетным вариантом проведения контрольного матча между сборными России и Камеруна 12 октября является стадион "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"