– Знаю Александра Владимировича, он всегда хотел быть в спорте, в футболе. Конечно, у него была какая-то обида, но с таким опытом, с такой харизмой... Конечно, Мостовой должен поработать. Я жду, когда он закончит обучение, и мы увидим его в хорошей команде.
Может ли у него получиться тренерская карьера с таким подходом? Он и сам понимает, что где-то перегибал палку. Но человек с таким опытом должен показывать и рассказывать людям, как играть в футбол. У меня нет сомнений, что он получит лицензию и может стать тренером. Мостовой в нашем футболе – огромная личность, – цитирует Титова Metaratings.
Минувшим летом стало известно, что бывший полузащитник испанской "Сельты", португальской "Бенфики" и национальной сборной России 55-летний Александр Мостовой подал документы в академию РФС для прохождения обучения тренерскому ремеслу и последующего получения лицензии тренера. Егор Титов остается без работы с 2021 года после ухода из тренерского штаба красноярского "Енисея", где помогал своему бывшему одноклубнику Дмитрию Аленичеву.
Титов: Мостовой и сам понимает, что где-то перегибал палку
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов прокомментировал стремление экс-полузащитника "красно-белых" Александра Мостового получить тренерскую лицензию.
Фото: "Чемпионат"