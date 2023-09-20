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Титов поддержал Карпина, призвавшего российских футболистов уезжать

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Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Фото: "Чемпионат"
После товарищеского матча с Катаром, закончившегося со счётом 1:1, Карпин призвал российских футболистов уезжать в зарубежные клубы. Слова Карпина вызвали большой резонанс. Некоторые люди в России посчитали их непатриотичными.

Тем не менее, Титов согласился с Карпиным. По мнению экс-капитана "Спартака", российские футболисты в этом случае будут прогрессировать.

"Читал, что наша великая Тарасова раскритиковала Карпина за то, что он посоветовал игрокам уезжать из РПЛ. Я с этим не соглашусь, потому что Карпин говорит правильные вещи. В данный момент надо уезжать", - цитирует Титова Metaratings.


Титов Карпин
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