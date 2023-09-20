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"Урал" в серии пенальти обыграл "Локомотив" в Кубке России

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В Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург Арена" завершился матч Кубка России.
Фото: ФК "Урал"
"Урал" принимал "Локомотив". В основное время командам так и не удалось выявить победителя. А в серии пенальти точнее оказались хозяева.

В серии пенальти у "Урала" забили Гильерме Шеттине, Эрик Бикфалви, Даниэль Мишкич и Фаниль Сунгатулин. Уральцы реализовали все свои попытки. У "Локомотива" забили Максим Глушенков и Александр Сильянов. А Марио Митай и Рифат Жамалетдинов не сумели пробить вратаря соперника.

"Урал" набрал 5 очков. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице группы B в Кубке России. "Локомотив" с 7 баллами возглавляет квартет.


Урал Локомотив
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