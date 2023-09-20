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Ромащенко – о поражении от "Зенита": очень положительные эмоции, несмотря на то что мы проиграли

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Наставник грозненского "Ахмата" Мирослав Ромащенко прокомментировал поражение своей от петербургского "Зенита" (3:3, 2:4 по пен) в матче Кубка России.
Фото: ФК "Ахмат"
– Очень положительные эмоции, несмотря на то что мы проиграли по пенальти. Сегодня обе команды были достойны победы. Что сломалось? Первое – мы сами. Психология. Здесь нужно быть откровенным. Но нельзя не отметить и "Зенит", который подсобрался, включил скорости.

20 сентября в Грозном был проведен один из матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. Там местный "Ахмат" столкнулся с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Отметим, что по ходу первого тайма хозяева создали себе задел в два мяча. Однако к концу этой половины в счете вели уже сине-бело-голубые – 3:2. Но после перерыва подопечные Мирослава Ромащенко отыгрались и восстановили равновесие на табло – 3:3. В основное время победителя определить не удалось. А вот в серии пенальти сильнее были футболисты "Зенита" – 4:2.

Источник: "Матч ТВ"


Ромащенко Ахмат Зенит Кубок России
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