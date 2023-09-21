Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
17:15
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Олимпиакос
22:00
ФрайбургНе начат
Аякс
22:00
МарсельНе начат

Гленн Бейл: первое лето в Самаре шокировало меня

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл признался, что его шокировало первое лето, которое он провёл в Самаре.
Фото: "Чемпионат"
Первое лето в Самаре шокировало меня: думал, что будет всего пара теплых дней. Я ходил на пляж Волги, наслаждался солнцем. Оценил русскую зиму? Зимой, к счастью, мы на сборах в других странах (смеется), — сказал Бейл.

28-летний спортсмен стал игроком российской команды в августе 2021 года. С тех пор защитник в 72 матчах забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на два сезона.

Источник: РИА Новости.


Бейл Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится