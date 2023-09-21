Первое лето в Самаре шокировало меня: думал, что будет всего пара теплых дней. Я ходил на пляж Волги, наслаждался солнцем. Оценил русскую зиму? Зимой, к счастью, мы на сборах в других странах (смеется), — сказал Бейл.
28-летний спортсмен стал игроком российской команды в августе 2021 года. С тех пор защитник в 72 матчах забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на два сезона.
Источник: РИА Новости.
Гленн Бейл: первое лето в Самаре шокировало меня
Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл признался, что его шокировало первое лето, которое он провёл в Самаре.
Фото: "Чемпионат"