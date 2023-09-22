"Разговоры были с этими клубами, но до конкретики дело не дошло. Что касается "Сочи", это в принципе был не приоритетный вариант. У Владимира Федотова была заинтересованность во мне, но ЦСКА — большой клуб, там решают другие люди", — сказал Терехов.
33-летний Терехов выступал под руководством Федотова в "Сочи". Спортсмен покинул сочинскую команду летом 2023 года, подписав контракт с подмосковными "Химками". Команда играет в Первой лиге. На счету Терехова также два матча в составе сборной России, в которых он не отметился результативными действиями. Спортсмен был вызван в команду на матчи в октябре 2021 года и больше не привлекался.
Источник: "Матч ТВ".
Терехов: летом мог перейти в ЦСКА, Федотов был заинтересован. Но там решают другие люди
Защитник "Химок" Сергей Терехов рассказал, что в летнее трансферное окно мог оказаться в "Динамо" и ЦСКА.
Фото: РФС