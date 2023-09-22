"У меня было всего две травмы в карьере, обе на лице, и обе — переломы. В матче со "Спартаком" травма была намного тяжелее, поэтому да — она самая тяжелая", — сказал Боржес.
Матч между "Спартаком" и "Краснодаром", в которой Боржес получил травму, прошёл в апреле 2023 года. Тогда спортсмен был вынужден прибегнуть к экстренной помощи в одной из больниц. Сейчас полузащитник признался, что с ним всё хорошо, но из-за затянувшегося восстановления он не до конца адаптировался к ритму игры.
Источник: "Матч ТВ".
Боржес: травма в матче со "Спартаком" — самая тяжелая в карьере
Полузащитник "Краснодара" Кади Боржес считает травму, полученную в матче со "Спартаком", самой тяжёлой в карьере.
Фото: ФК "Краснодар"