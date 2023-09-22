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Экс-игрок "Ростова" Бут: меня даже посвящали в донские казаки, — пришлось пить водку с клинка

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Бывший защитник "Ростова" Мэттью Бут вспомнил, как во время выступлений в российской команде был посвящен в донские казаки.
Фото: РФС
"Помню, меня даже посвящали в донские казаки, — пришлось пить водку с клинка. Я не привык ко вкусу квашеной капусты и водки, но ценю, что познакомился с местной культурой и традициями", — сказал Бут.

46-летний Бут выступал за "Ростов" с 2002 по 2004 год. За это время спортсмен в 61 матче забил один гол и отдал четыре результативные передачи. В России представитель ЮАР также играл за "Крылья Советов". Игровую карьеру Бут завершил в 2014 году на родине.

Источник: "Чемпионат".


Ростов
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