– Тут есть рабочий момент, который не обсуждается. Найдем точки соприкосновения, значит продлим контракт. Не найдем — не продлим. Трансферное окно закрылось. Мы никуда не уходим. Если не продлим контракт, трагедии не будет.
Ранее стало известно о том, что московское "Динамо" ведет с нападающим Константином Тюкавиным переговоры о продлении текущего контракта.
21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". Его действующий трудовой договор с бело-голубыми рассчитан до июня 2024 года (стороны могут продлить срок соглашения еще на 12 месяцев). В нынешнем сезоне форвард сборной России принял участие в восьми матчах чемпионата страны. Ему удалось записать на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.
Источник: "СЭ"
Агент Тюкавина: если не продлим контракт с "Динамо", трагедии не будет
Алексей Сафонов, агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о ходе переговоров по поводу продления контракта игрока с бело-голубыми.
Фото: РИА Новости