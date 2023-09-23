"У Дзюбы наверняка будут личные счеты в этом противостоянии. Он провел в Петербурге много матчей и забил достаточно голов. Зная, как он обычно готовится на бывшие команды, стоит ждать от него чего-то особенного", - цитирует Горшкова RT.
Напомним, нападающий Артем Дзюба защищал цвета петербургского "Зенита" с 2015 по 2022 год. В составе "сине-бело-голубых" нынешний форвард "Локомотива" дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России и лучшим ассистентом РПЛ. Также футболист завоевал с "Зенитом" 10 различных трофеев.
Матч девятого тура российской Премьер-лиги, в котором "Зенит" примет московский "Локомотив" состоится завтра, 24 сентября. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по местному времени.
Горшков - о матче "Зенит" - "Локомотив": наверняка у Дзюбы будут личные счеты в этом противостоянии
Экс-хавбек "Зенита" Александр Горшков поделился мыслями об игре 9-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"