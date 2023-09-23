- Не сказал бы, что "Спартак" - главная команда РПЛ по популярности. Популярность измеряется не криками и не цветом формы и шарфов. Популярность воспитывается совсем другими принципами. Есть региональные команды, есть "Зенит", "Краснодар", которые сейчас громко звучат. Нужно понимать, что для одного социума какой-то клуб популярен, для другого - непопулярен.
Напомним, московский "Спартак" на этой неделе встречался с "Пари Нижний Новгород" в четвертом туре текущего розыгрыша Кубка России. Матч завершился разгромной гостевой победой "красно-белых" со счетом 0:3. Забитыми мячами отметились защитник Леон Классен, хавбек Мартинс Перейра и нападающий Квинси Промес.
В рамках девятого тура российской Премьер-лиги "Пари НН" в воскресенье, 24 сентября, примет на своем поле в Нижнем Новгороде "Оренбург". Сегодня, 23 сентября, состоится московское дерби "Спартак" - "Динамо".
Источник: "РБ Спорт"
Генеральный директор "Пари НН": не сказал бы, что "Спартак" - главная команда РПЛ по популярности
Гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов не считает московский "Спартак" главной командой чемпионата России по популярности.
Фото: ФК "Пари НН"