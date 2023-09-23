Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
1 - 0 1 0
Сочи1 тайм
Балтика
16:30
АхматНе начат
Спартак
19:00
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
3 - 1 3 1
ЧерноморецЗавершен
Динамо Мх
16:00
СоколНе начат
Кубань
16:00
ТюменьНе начат
Волгарь
17:00
Арсенал ТулаНе начат
Алания
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Химки
17:30
ЛенинградецНе начат
Акрон
18:00
НефтехимикНе начат
Родина
18:00
ШинникНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон Таун
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Кристал Пэлас
17:00
ФулхэмНе начат
Манчестер Сити
17:00
НоттингемНе начат
Брентфорд
19:30
ЭвертонНе начат
Бёрнли
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
15:00
МальоркаНе начат
Осасуна
17:15
СевильяНе начат
Барселона
19:30
СельтаНе начат
Альмерия
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Милан
16:00
ВеронаНе начат
Сассуоло
19:00
ЮвентусНе начат
Лацио
21:45
МонцаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
16:30
ХоффенхаймНе начат
Бавария
16:30
БохумНе начат
Боруссия М
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Аугсбург
16:30
МайнцНе начат
Боруссия Д
16:30
ВольфсбургНе начат
Вердер
19:30
КёльнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нант
18:00
ЛорьянНе начат
Брест
22:00
ЛионНе начат

Генеральный директор "Пари НН": не сказал бы, что "Спартак" - главная команда РПЛ по популярности

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов не считает московский "Спартак" главной командой чемпионата России по популярности.
Фото: ФК "Пари НН"
- Не сказал бы, что "Спартак" - главная команда РПЛ по популярности. Популярность измеряется не криками и не цветом формы и шарфов. Популярность воспитывается совсем другими принципами. Есть региональные команды, есть "Зенит", "Краснодар", которые сейчас громко звучат. Нужно понимать, что для одного социума какой-то клуб популярен, для другого - непопулярен.

Напомним, московский "Спартак" на этой неделе встречался с "Пари Нижний Новгород" в четвертом туре текущего розыгрыша Кубка России. Матч завершился разгромной гостевой победой "красно-белых" со счетом 0:3. Забитыми мячами отметились защитник Леон Классен, хавбек Мартинс Перейра и нападающий Квинси Промес.

В рамках девятого тура российской Премьер-лиги "Пари НН" в воскресенье, 24 сентября, примет на своем поле в Нижнем Новгороде "Оренбург". Сегодня, 23 сентября, состоится московское дерби "Спартак" - "Динамо".

Источник: "РБ Спорт"


   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 12
  • Нравится
  • -8
  • Не нравится