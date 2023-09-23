"Матвей с нами едет в Воронеж, домой. Чувствует себя нормально, нет никакой угрозы для здоровья. Сроки восстановления назвать пока не можем", - цитирует пресс-службу "Факела" Sport24.
Напомним, форвард "Факела" Матвей Ивахнов получил травму в матче Кубка России с "Оренбургом" (0:0, 4:2 - по пенальти) и не смог завершить встречу. Позднее у 20-летнего футболиста был диагностирован перелом лобной пазухи.
В текущем сезоне Ивахнов трижды выходил на поле в Кубке России и один раз в российской Премьер-лиге. На счету игрока пока нет результативных действий.
Пресс-служба "Факела" - о травме Ивахнова: нет никакой угрозы для здоровья. Сроки восстановления назвать пока не можем
В пресс-службе "Факела" прокомментировали состояние здоровья нападающего Матвея Ивахнова, у которого был диагностирован перелом лобной пазухи.
Фото: ФК "Факел"