"Дата, место проведения матча с командой России и другие детали будут согласованы уже в этот понедельник. Наши федерации находятся в продвинутых переговорах", - приводит слова Отиено Sport24.
Напомним, международная пауза на матчи национальных сборных запланирована на период с 9 по 17 октября. Ранее также стало известно, что во время октябрьского сбора российская национальная команда сыграет контрольный матч со сборной командой Камеруна. Матч должен состояться 12 октября.
Дата и место проведения матча сборных Кении и России будут согласованы в понедельник
Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено поделился информацией о переговорах с РФС о товарищеской встрече национальных сборных.
Фото: РИА Новости