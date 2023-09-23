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Дата и место проведения матча сборных Кении и России будут согласованы в понедельник

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Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено поделился информацией о переговорах с РФС о товарищеской встрече национальных сборных.
Фото: РИА Новости
"Дата, место проведения матча с командой России и другие детали будут согласованы уже в этот понедельник. Наши федерации находятся в продвинутых переговорах", - приводит слова Отиено Sport24.

Напомним, международная пауза на матчи национальных сборных запланирована на период с 9 по 17 октября. Ранее также стало известно, что во время октябрьского сбора российская национальная команда сыграет контрольный матч со сборной командой Камеруна. Матч должен состояться 12 октября.


Сборная России Товарищеские матчи
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