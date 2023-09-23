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Крылья Советов
2 - 1 2 1
СочиЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
АхматЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
ДинамоПерерыв

Первая лига

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Енисей
3 - 1 3 1
ЧерноморецЗавершен
Кубань
1 - 1 1 1
ТюменьЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Алания
2 - 1 2 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Волгарь
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Химки
2 - 1 2 1
ЛенинградецЗавершен
Родина
1 - 3 1 3
Шинник2 тайм
Акрон
0 - 0 0 0
НефтехимикЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Лутон Таун
1 - 1 1 1
ВулверхэмптонЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
ФулхэмЗавершен
Брентфорд
0 - 1 0 1
Эвертон1 тайм
Бёрнли
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

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Жирона
5 - 3 5 3
МальоркаЗавершен
Осасуна
0 - 0 0 0
СевильяЗавершен
Барселона
0 - 1 0 1
Сельта1 тайм
Альмерия
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

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Милан
1 - 0 1 0
ВеронаЗавершен
Сассуоло
2 - 1 2 1
ЮвентусПерерыв
Лацио
21:45
МонцаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

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Аугсбург
2 - 1 2 1
МайнцЗавершен
Боруссия Д
1 - 0 1 0
ВольфсбургЗавершен
Унион
0 - 2 0 2
ХоффенхаймЗавершен
Бавария
7 - 0 7 0
БохумЗавершен
Боруссия М
0 - 1 0 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Вердер
0 - 0 0 0
Кёльн1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нант
4 - 3 4 3
Лорьян2 тайм
Брест
22:00
ЛионНе начат

Жоаозиньо: очень болею за чемпионство "Краснодара" в этом сезоне. Игроки, фанаты и Галицкий этого заслуживают

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Экс-полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо высказался о выступлении "быков" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
- Я очень болею за то, чтобы "Краснодар" стал чемпионом в этом сезоне. Для меня в этом удачном для "Краснодара" старте нет ничего неожиданного. Надеюсь, что команда до конца будет показывать хорошие результаты и сможет стать чемпионом. Игроки, фанаты и президент Галицкий этого заслуживают, - передает слова Жоаозиньо "Чемпионат".

"Краснодар" по итогам восьми стартовых туров Российской премьер-лиги занимает первое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. На 1 очко от черно-зеленых отстает действующий чемпион РПЛ "Зенит". "Краснодар" единственным из всех клубов лиги не потерпел в текущем сезоне ни одного поражения в чемпионате России, его беспроигрышная серия в РПЛ длится с апреля 2023 года и составляет 14 матчей.


Краснодар Жоаозиньо Галицкий
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