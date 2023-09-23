- Я очень болею за то, чтобы "Краснодар" стал чемпионом в этом сезоне. Для меня в этом удачном для "Краснодара" старте нет ничего неожиданного. Надеюсь, что команда до конца будет показывать хорошие результаты и сможет стать чемпионом. Игроки, фанаты и президент Галицкий этого заслуживают, - передает слова Жоаозиньо "Чемпионат".
"Краснодар" по итогам восьми стартовых туров Российской премьер-лиги занимает первое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. На 1 очко от черно-зеленых отстает действующий чемпион РПЛ "Зенит". "Краснодар" единственным из всех клубов лиги не потерпел в текущем сезоне ни одного поражения в чемпионате России, его беспроигрышная серия в РПЛ длится с апреля 2023 года и составляет 14 матчей.
Жоаозиньо: очень болею за чемпионство "Краснодара" в этом сезоне. Игроки, фанаты и Галицкий этого заслуживают
Экс-полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо высказался о выступлении "быков" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"