- Кокорин - один из самых недореализованных футболистов. Да, в прошлом году он стал лучшим игроком "Ариса", была возможность остаться в «Фиорентине», но не задалось. Не зря же Кокорина рекомендовали Манчини и Капелло. Для "Фиорентины" Кокорин оказался бездарным приобретением из-за ряда обстоятельств, травмы. За "Сочи" Александр блестяще играл, потом бездарно выступал за "Спартак", - передает слова Белоуса "РБ Спорт".
32-летний российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин вернулся в аренду в кипрский "Арис", за который он также на правах аренды выступал в прошлом сезоне. В выездном матче 1 тура группового этапа Лиги Европы против пражской "Спарты" (2:3) Кокорин отличился забитым голом, реализовав пенальти.
В январе 2021 года Кокорин перешел из московского "Спартака" в "Фиорентину" за 4,5 миллиона евро и за полтора года в составе "фиалок" не смог отметиться ни одним результативным действием в официальном матче.
Белоус: Кокорин - один из самых недореализованных футболистов. За "Сочи" играл блестяще, за "Спартак" бездарно
Футбольный функционер Юрий Белоус высказался о карьере нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"