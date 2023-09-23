– Безвольная игра, поэтому и не забивают. Что нужно менять команде? Реализацию, – приводит слова Ротенберга "СЭ".
23 сентября "Крылья Советов" нанесли поражение "Сочи" в стартовом матче 9-го тура чемпионата России. Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. 19-летний полузащитник Никита Салтыков, признанный лучшим игроком встречи, открыл счет, поразив ворота южан уже на четвертой минуте. Под занавес первого тайма боснийский хавбек Амар Рахманович удвоил преимущество волжан. В компенсированное время эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа с пенальти отквитал один мяч.
После 9 сыгранных матчей "Крылья Советов" набрали 18 очков и поднялись на верхнюю строчку в таблице РПЛ. "Сочи" с шестью очками остался на 13-м месте в чемпионате России.
Президент "Сочи" Ротенберг – о поражении от "Крыльев": безвольная игра
Президент "Сочи" Борис Ротенберг отреагировал на поражение южан в выездном матче 9-го тура РПЛ от "Крыльев Советов" (1:2).
Фото: ФК "Сочи"