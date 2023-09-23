— Он повредил плечо в игре с ЦСКА, сухожилие. Не могу сказать пока, насколько он выбыл. Еще будет обследование, его смотрел ведущий в России травматолог. Он дал прогноз, что восстановление займет от 1,5 до 2 месяцев.
Сегодня, 23 сентября 2023 года, в Самаре состоялся очередной матч девятого тура чемпионата России по футболу. В рамках него местные "Крылья Советов" сыграли против "Сочи". Встреча завершилась викторией хозяев поля со счетом 2:1. Голкипер "волжан" Иван Ломаев не попал в заявку команды на этот матч. Место в воротах занял Богдан Овсянников.
24-летний Иван Ломаев в текущем сезоне принял участие в семи матчах самарских "Крыльев Советов". Один раз он отыграл на ноль.
Источник: Metaratings
Вратарь "Крыльев Советов" Ломаев из-за травмы плеча пропустит 1,5-2 месяца
Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев получил травму плеча, сообщил врач самарского клуба Сергей Артамонов.
Фото: ПФК "Крылья Советов"