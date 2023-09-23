— Надеюсь, восстановится к Самаре. Мы оба хотели, чтобы вратарь продолжил игру, но доктора сказали, что это невозможно. Почувствовал боль в спине, решили не рисковать, — передает слова Абаскаля "Матч ТВ".
Напомним, сегодня в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена" состоялся один из центральных матчей девятого тура чемпионата России по футболу, в рамках которого "Спартак" принимал "Динамо". Подопечные Гильермо Абаскаля добыли викторию со счетом 1:0. Отметим, что в стартовом составе хозяев вышел голкипер Александр Селихов. Но в первом тайме он получил травму. И в перерыве его заменил Александр Максименко.
Абаскаль – о травме Селихова: почувствовал боль в спине, решили не рисковать
Наставник московского "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о травме своего вратаря Александра Селихова, которую тот получил в игре 9-го тура РПЛ против столичного "Динамо" (1:0).
Фото: ФК "Спартак"