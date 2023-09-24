Поединок закончился победой москвичей со счётом 2:1. "Зенит" вёл в счёте, но пропустил решающий мяч на последних минутах.
"Этот матч разбился на эпизоды. Мы неплохо начали, но дальше отдали инициативу. Мы слишком много позволяли соперникам.
Второй тайм у нас получился лучше, но последней передачи не хватало. А в концовке мы ошиблись, пропустили. Такие матчи бывают, но в этом сезоне их становится очень много. Будем дальше работать и готовиться к следующему матчу. Конечно, это неприятное поражение", - приводит слова Семака "Чемпионат".
Семак - о поражении от "Локомотива": в этом сезоне таких матчей становится очень много
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвёл итоги матча 9-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: "Чемпионат"