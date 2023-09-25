"Нужно более внимательно играть в обороне. Не можем довести игру до конца, в этом проблема", — сказал Глебов.
23-летний полузащитник в 13 матчах нынешнего сезона стал автором одной результативной передачи. Его соглашение с командой рассчитано до лета 2028 года.
Источник: "РБ Спорт".
Глебов: почему "Ростов" два матча упускает преимущество? Нужно более внимательно играть в обороне
Капитан "Ростова" Данил Глебов назвал причину, по которой его команда вторую игру подряд упускает преимущество в два мяча.
Фото: ФК "Ростов"