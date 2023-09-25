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Карпин: второй тур упускаем победу после 2:0? Скорее всего, это психология

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался после ничьей с ЦСКА (3:3) в матче 9-го тура РПЛ.
Фото: СЭ
"Второй тур упускаем победу после 2:0? Скорее всего, это психология. В первом тайме 20 с чем?то минут хорошо, потом плохо. Думаю, связать с чем?то другим сложно", — сказал Карпин.

Специалист отметил, что ему не понравился тот факт, что в матче с ЦСКА к воротам "Ростова" было много подхода. Также он похвалил футболистов за начало первого тайма, но отметил, что ему не понравилась его концовка. Второй тайм он оценил как "более-менее".

Источник: "Матч ТВ".


Карпин Ростов ЦСКА
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