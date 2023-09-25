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Геркус: Глушенков в матче с "Зенитом" сделал важный шаг к тому, чтобы стать большим футболистом

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Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус оценил нападающего Максима Глушенкова по итогам матча с "Зенитом" (2:1).
Фото: Матч ТВ
"На мой взгляд, лучшим футболистом встречи стал Глушенков. Думаю, он сделал важный шаг к тому, чтобы стать большим футболистом", — сказал Геркус.

24-летний спортсмен в матче с чемпионом России вышел на замену лишь во втором тайме, но сумел отметиться голом и результативной передачей, поучаствовав в обоих голах своей команды. Всего в нынешнем сезоне у нападающего три гола и четыре результативные передачи в 13 матчах.

Источник: RT.


Глушенков Зенит Локомотив Геркус
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