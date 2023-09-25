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Орлов: Дзюба — игрок вчерашнего дня

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем "Локомотива" Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Зенит"
"Не говорю, что Дзюба не приносит пользу "Локо". Нет, КПД он все равно дает. Но Артем — игрок вчерашнего дня", — сказал Орлов.

Напомним, 35-летний спортсмен семь лет выступал за "Зенит", фанатом которого является Геннадий Орлов. Нападающий выиграл с командой большое количество трофеев, а затем стороны решили не продлевать контракт. Дзюба немного поиграл в турецком клубе "Адана Демирспор", а затем заключил контракт с "Локомотивом".

Источник: "Спорт-Экспресс".


Орлов Дзюба
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