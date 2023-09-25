"Расстроен, потому что мы проиграли. Проигрывать всегда неприятно, но я надеюсь, что со следующей игры мы начнем победную серию", — сказал Изидор.
Спортсмен отметил, что его бывшая команда "Локомотив" хорошо провела матч, и, соответственно, отлично подготовилась к игре с чемпионом России. Форвард заявил, что теперь "Зениту" нужно готовиться к матчу против "Оренбурга", который состоится 30 сентября.
Источник: ТАСС.
Изидор — о поражении от "Локо": проигрывать всегда неприятно
Нападающий "Зенита" Вильсон Изидор прокомментировал поражение от "Локомотива" (1:2) в 9-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"